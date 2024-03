Daniel Oldrá con Godoy Cruz buscó jugadores de divisiones inferiores en San Rafael

Primero quiero agradecer a todos los clubes que han estado participando de esta prueba, al Club Deportivo Argentino por prestarnos nuevamente la cancha, a la familia Carrizo que siempre nos aportan un montón de cosas y a la Municipalidad de San Rafael, lo destaco porque esto lo deberíamos encontrar en muchos lados y en San Rafael nos ofrecen lo mejor.

Venimos a llevarnos chicos de varias categorías que se suman a los del año pasado. Primero que nada los chicos que elegimos acá, deberán ir a una nueva prueba en la semana de 14 de enero del próximo año y los pibes que se quedan, algunos tienen la pensión a algunos les aporta la comida a otros el lugar para vivir, otros están en departamentos y seguro que tienen que estudiar.

Hoy, tenemos a Agustín Verdugo que está jugando en primera división y debe ser un orgullo para todo el Sur y eso es lo que apostamos. El fútbol cada vez se complica más por la situación, por lo que está viviendo el país y por eso hay que sumar más jugadores de la casa.

En cuanto a que no hay marcadores de punta en la Selección, expresó: "Los chicos todos quieren jugar de delantero o enganche y es cierto, hay una escases pero eso se arma, se va haciendo, a veces al principio cuesta porque el fútbol ha cambiado mucho y los marcadores de punta han pasado a ser importantes y espero que nosotros podamos tener muchos".

Godoy Cruz ha crecido en los últimos años muy bien, en un montón de cosas, económicamente está muy bien, es uno de los mejores clubes del interior del país, ojalá que podamos seguir creciendo. El torneo pasado salimos subcampeones, jugamos éste año la Copa Libertadores, no nos podemos quejar.

Respecto a la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, mencionó: " A mí me da mucha tristeza porque jugar una final tan importante entre River y Boca ya que no jugaron nunca una final de la Copa Libertadores, y lamentablemente pasar lo que pasó, a mí, me da mucha tristeza como deportista, como jugador de fútbol, como entrenador, que no se pueda hacer una final en la Argentina, pero bueno es lo que hoy estamos viviendo en el país. Espero que ésta mala experiencia no vuelva a ocurrir y que se pueda ver un partido como ese, tranquilo y disfrutar del fútbol".

Preguntado como cambiaría la situación, manifestó: "Es difícil que yo te diga como cambiar esto, yo lo único que puedo aportar es que el problema somos nosotros porque vamos a una cancha de fútbol a hacer cosas que no nos corresponde. Yo sé que hay un montón de cosas que no me gustaría tocar, como las leyes, porque en otros países si vos haces algo en alguna cancha de comes "10 o 15 años preso". Lo único que puedo pedir es que lo veamos como un deporte y no una guerra y no que cuando uno va a la cancha de fútbol uno no se pelea con otro o no le pega al otro, esto no puede ser".

En los últimos 20 años se han terminado un montón de cosas y espero que podamos recapacitar, que pensemos de otra forma y que el fútbol no llegue a lo ha llegado ahora.