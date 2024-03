Chilavert al hijo de Caniggia: "Eres un pepino de mar, sin materia gris"

A José Luis Chilavert no le cayó muy en gracia que Alexander Caniggia se paseara por las costas de Miami ostentando su viaje en yate y aprovechó su cuenta de Twitter para cruzarlo. El ex arquero firmó un video en el que el hijo del Pájaro habla de high society y les dedica un mensaje a sus seguidores: "Esta es la vida que ustedes no pueden vivir, chúpenla".