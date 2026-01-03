3 de enero de 2026
Sitio Andino
Respuesta de venezuela

Venezuela denunció una invasión militar de EE.UU. y anunció una respuesta armada

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció una incursión militar de Estados Unidos con misiles y helicópteros sobre zonas civiles de Caracas y otras regiones del país, y advirtió que las Fuerzas Armadas responderán con un despliegue militar.

López informó que las fuerzas invasoras profanaron el suelo venezolano en las localidades de Fuerte Tiuna, la capital, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El titular de la cartera dijo que los proyectiles impactaron en urbanismos de población civil, por lo que las autoridades iniciaron la búsqueda de posibles víctimas.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, afirmó Padrino López a través de un video difundido en sus redes sociales, donde calificó la acción como “ruin y cobarde”.

Ante el avance extranjero, el jefe de las Fuerzas Armadas anunció una respuesta militar de gran escala en todo el territorio. “Activaremos un despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral”, sostuvo.

Asimismo, el ministro hizo un llamado a la población para mantener el orden y evitar que la situación derive en un descontrol social. “Pido evitar el caos y la anarquía que son armas tan letales como las bombas. Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, concluyó.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Este sábado Donald Trump afirmó que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela.

En una publicación, Donald Trump sostuvo que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y agregó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.

Además, el exmandatario aseguró que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos” y adelantó que “los detalles se darán a conocer más adelante

