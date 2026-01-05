6 de enero de 2026
Tensión en Caracas por disparos tras el sobrevuelo de drones: cuál es la versión del chavismo

Vecinos reportaron detonaciones en las inmediaciones del palacio presidencial y hubo momentos de tensión. ¿Ataque o desinteligencia oficial? ¿Qué pasó?

disparos caracas

El hecho ocurrió después de las 20 (hora local) y se extendió durante aproximadamente dos minutos y medio, según relataron testigos que viven en las inmediaciones de la sede del Gobierno.

Detonaciones en Caracas: qué ocurrió

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado ráfagas de disparos muy seguidas y observaron luces en el cielo, lo que inicialmente generó versiones cruzadas sobre un posible enfrentamiento.

Sonaba como detonaciones, muy seguidas”, relató un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores, quien agregó que no vio aeronaves, pero sí luces en el cielo durante el episodio.

En los videos difundidos en redes sociales se escuchan tiros de armas de alto calibre y se observan fogonetazos en medio de la oscuridad, mientras algunas grabaciones reflejan la preocupación de los ciudadanos por una posible escalada del conflicto. Incluso, algunos miembros de seguridad incitando a ciudadanos a retornar a sus hogares.

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26 (03)
Tras la detención de Maduro, se registraron detonaciones en el centro de Caracas.

La explicación oficial del Gobierno venezolano y las versiones extraoficiales

Minutos después de los reportes, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela emitió un comunicado para aclarar lo sucedido. Según la versión oficial, no hubo enfrentamientos ni ataques armados.

De acuerdo al Gobierno, el episodio se debió al "sobrevuelo de drones no autorizados" en el centro de Caracas, ante lo cual la Policía efectuó disparos de carácter "disuasivo". En ese marco, se aseguró que “todo el país se encuentra en total tranquilidad” y que la situación estuvo siempre bajo control.

Versiones extraoficiales indican que el episodio podría haberse originado a partir de un error de coordinación entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad venezolanas. Según estas versiones, los vehículos aéreos no tripulados se encontraban realizando tareas de monitoreo de la situación social en la zona, pero efectivos que no estaban al tanto de ese operativo habrían intentado neutralizarlos, lo que derivó en los disparos.

En tanto, desde Estados Unidos negaron que se haya tratado de un nuevo ataque por parte de ese país, tras el operativo ocurrido días atrás que culminó con la detención de Maduro.

Contexto de máxima tensión política en Venezuela

El incidente se produjo pocos días después de la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos y en un contexto de refuerzo de la seguridad en las inmediaciones del palacio presidencial.

Desde entonces, la zona de Miraflores permanece fuertemente custodiada por fuerzas de seguridad y militares, ante el temor de nuevos episodios de inestabilidad o maniobras externas. En paralelo, también se habían registrado movilizaciones de sectores afines al chavismo, que reclamaron la liberación del exmandatario.

