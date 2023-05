Las nuevas y fascinantes imágenes en 3D del Titanic

Pero su importancia en la cultura popular no termina ahí, ya que también se realizaron documentales, exposiciones y diversos trabajos de historiadores. Los restos del Titanic fueron descubiertos en 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico norte, a una profundidad de casi 4.000 metros.

El Titanic está siendo "comido" por bacterias y sus restos podrían desaparecer completamente en menos de dos décadas. La reconstrucción en 3D fue llevada a cabo por la empresa de cartografía submarina Magellan Ltd y por Atlantic Productions, que además realiza un documental sobre el proyecto.

Gerhard Seiffert, responsable de Magellan Ltd y director de la expedición, contó que no pudieron tocar nada "para no dañar los restos", y señaló que "otro de los retos era cartografiar cada centímetro cuadrado, incluso las partes poco interesantes como el barro entre los escombros, que se necesitan para llenar el espacio entre objetos interesantes".