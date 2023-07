Joe Biden aseguró que Vladimir Putin "ya perdió la guerra"

"No hay posibilidad de que (Putin) gane la guerra" , abundó el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa que brindó en Helsinkli, la capital de Finlandia, tras haber participado de una cumbre de la OTAN. Además, consideró que el presidente ruso "podría poner fin a la guerra mañana, solo tendría que decir: ‘Me detengo’".

En tanto, negó que haya una "posibilidad real" de que Putin use armas nucleares , después de las advertencias del Kremlin por el posible envío de aviones de combate F-16 a Ucrania.

"No creo que haya una posibilidad real de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: ‘no se adentren en ese terreno’", añadió Biden.