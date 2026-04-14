14 de abril de 2026
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Donald Trump

Trump, bajo la lupa por su accionar inestable: reavivan el debate sobre su salud mental

Las últimas declaraciones del presidente de EE.UU. activaron las alarmas en el arco político y crecen los cuestionamientos sobre su capacidad para gobernar.

El líder norteamericano es cuestionado por sus declaraciones y por su actuar.

El líder norteamericano es cuestionado por sus declaraciones y por su actuar.

Por Sitio Andino Mundo

Los recientes dichos y comportamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvieron a poner en el centro de la escena el debate sobre su salud mental, una discusión que lo acompaña desde hace años pero que en las últimas semanas cobró nueva intensidad.

Una seguidilla de intervenciones públicas con frases inconexas, difíciles de seguir y en ocasiones agresivas, sumadas a amenazas de alto voltaje —como su advertencia de “borrar a Irán del mapa”— y ataques a figuras internacionales, como el Papa, alimentaron la percepción de un liderazgo errático y confrontativo.

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Desde la Casa Blanca rechazan esas interpretaciones y sostienen que Trump se mantiene lúcido y que su estilo responde a una estrategia política que mantiene a sus adversarios en tensión. Sin embargo, sus expresiones volvieron a abrir interrogantes sobre la conducción del país en un contexto internacional delicado.

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Las actitudes y declaraciones de Donald Trump levantan sospechas sobre su salud mental.

Las actitudes y declaraciones de Donald Trump levantan sospechas sobre su salud mental.

Críticas a Donald Trump que ya no se limitan a la oposición

Si bien dirigentes demócratas vienen cuestionando desde hace tiempo la aptitud del mandatario, en los últimos días las críticas se ampliaron a otros sectores, incluyendo exfuncionarios, analistas e incluso referentes vinculados a la derecha.

Algunos exaliados del propio Trump también se sumaron a los cuestionamientos. Figuras mediáticas y dirigentes conservadores lo calificaron con dureza, mientras que antiguos colaboradores de su primera gestión deslizaron dudas sobre su estabilidad.

El propio Trump respondió a esas críticas con dureza a través de sus redes sociales, donde descalificó a varios de sus detractores y rechazó los cuestionamientos sobre su estado mental.

Pese a la escalada discursiva, el rechazo a su figura no se traduce por ahora en un quiebre institucional dentro del Partido Republicano ni en el Congreso, donde se mantiene el respaldo formal al presidente.

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La opinión pública sobre la salud mental de Donald Trump

Más allá del debate político, distintos sondeos reflejan una inquietud creciente en la opinión pública. Según relevamientos recientes, una mayoría de estadounidenses considera que el comportamiento del mandatario se volvió más errático con el paso del tiempo, mientras que crece el porcentaje de quienes lo ven demasiado mayor para ejercer el cargo.

En ese contexto, desde la oposición volvieron a mencionar la posibilidad de aplicar la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense, que habilita la remoción del presidente por incapacidad (juicio político mediante), aunque esa alternativa aparece hoy lejana en términos políticos.

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Donald Trump "sacado": ¿Estrategia o descontrol?

Mientras sus críticos interpretan sus intervenciones como señales de inestabilidad, sus defensores aseguran que se trata de una táctica deliberada.

Analistas cercanos al oficialismo sostienen que Trump utiliza un discurso extremo como herramienta de presión en política exterior, especialmente en conflictos sensibles como el de Medio Oriente.

El propio presidente ha reivindicado en el pasado su estilo disruptivo e incluso llegó a definirse como un “genio muy estable”, desestimando cualquier duda sobre su salud mental.

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Un debate histórico en Estados Unidos que vuelve a escena

Las discusiones sobre la aptitud de los presidentes no son nuevas en Estados Unidos. A lo largo de la historia, distintos mandatarios fueron cuestionados por sus adversarios en el terreno de la salud mental.

Sin embargo, especialistas señalan que en el caso de Trump el nivel de exposición pública del debate no tiene precedentes, impulsado en gran medida por las redes sociales y la dinámica mediática actual.

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En su actual mandato, además, algunos observadores advierten que el presidente parece actuar con menos filtros que en el pasado, con intervenciones más extensas, desordenadas y, en ocasiones, alejadas de datos verificables.

En ese marco, la discusión sobre si se trata de una estrategia política calculada o de un comportamiento fuera de control sigue abierta y atraviesa tanto al sistema político como a la sociedad estadounidense.

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