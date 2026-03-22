22 de marzo de 2026
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Israel

Israel intensifica los ataques en el sur del Líbano y apunta a puentes estratégicos

Israel intensifica su ofensiva en el Líbano con ataques a infraestructura clave y medidas para frenar a Hizbulá. Qué dijo el ministro de Defensa, Israel Katz.

El ministro de Defensa, Israel Katz confirmó que ordenó la destrucción total de los puentes sobre el río Litani

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La ofensiva se produce luego de que el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmara que ordenó la destrucción total de los puentes sobre el río Litani, una medida estratégica que podría aislar completamente la región sur libanesa del resto del país.

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Objetivo militar y aislamiento territorial

En un comunicado oficial, las fuerzas armadas israelíes informaron sobre los ataques, aunque sin detallar los puntos específicos alcanzados. Sin embargo, fuentes citadas por Noticias Argentinas indicaron que la eliminación de los puentes tendría un fuerte impacto logístico, dejando incomunicada a la zona.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani utilizados para actividades terroristas", sostuvo Katz. Según explicó, el objetivo es bloquear el movimiento de combatientes y armamento de Hizbulá hacia el sur.

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El funcionario también aseguró que Israel dio luz verde para acelerar la demolición de viviendas en aldeas del sur del Líbano, bajo el argumento de que podrían representar una amenaza para comunidades israelíes cercanas a la frontera.

Respuesta de Hizbulá con drones y cohetes

La escalada se produce tras una serie de ataques atribuidos a Hizbulá, que este domingo aseguró haber lanzado operaciones contra tropas israelíes tanto en el norte de Israel como en el sur del Líbano.

Según informaron, el grupo armado ejecutó ataques con drones y cohetes dirigidos a posiciones militares israelíes a lo largo de la frontera.

Entre los blancos mencionados se encuentran las localidades de Hanita y Avivim, en el norte de Israel, así como Ras an-Naqoura, en territorio libanés.

El intercambio de ataques refleja una creciente escalada militar en la región, con acciones que elevan el riesgo de un conflicto más amplio entre Israel y Hizbulá.

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