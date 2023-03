Francisco pidió que el mundo le regale "paz". 

"Fraternidad porque somos todos hermanos, hay que recomponerla. Además hay que aprender a no tener miedo de llorar y sonreír. Una persona que sabe llorar y reír no tiene los pies sobre la tierra. Si se le ha olvidado, es que algo no funciona", agregó.

En una línea similar, en una entrevista con la televisión suiza RSI, el Papa eligió "gracia" como una palabra para describir sus primeros años de pontificado.

"La gracia de Dios que hace todo. No pensaba llegar a esto. Escucho todos los días que el Señor me ayuda si estoy abierto. Si me cierro, no me ayuda", argumentó.

En el podcast con medios vaticanos, en un breve repaso por su pontificado, el Papa planteó además que "el momento más bello" fue un encuentro con ancianos en 2014, y que el que "no hubiera querido ver nunca" son las imágenes de jóvenes muertos por los conflictos.

Jorge Mario Bergoglio fue elegido el 13 de marzo de 2013, en el quinto escrutinio del segundo día de un cónclave en el que participaron 115 cardenales convocados tras la renuncia de su antecesor Benedicto XVI hecha efectiva el 28 de febrero de ese año.

Este lunes, como única actividad celebratoria, el Papa encabezó una misa con cardenales presentes en Roma en la capilla de su domicilio de la Domus Casa Santa Marta en la que vive en el Vaticano.

Francisco cumple 10 años como papa: reformas, evangelización y popularidad

