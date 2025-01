"Estoy en un lugar seguro", el mensaje de Machado tras su liberación

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1877518564636381617&partner=&hide_thread=false Venezolanos,



“Venezolanos. Hoy, el Bravo Pueblo demostró cómo se vence al miedo. Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana”, expresó Machado al inicio del posteo. Asimismo, se refirió al momento de su detención durante la movilización en Caracas: “Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron”.