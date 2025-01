Al grito de "libertad", la comunidad venezolana de Mendoza manifestó su apoyo a Edmundo González

"La asunción de Maduro no va a suceder porque el 28 de julio los venezolanos, a través del sufragio, decidieron el cambio para Venezuela y el presidente electo fue Edmundo González Urrutia . Este viernes se proclama nuestro presidente electo ", expresó Romily Salazar, quien milita en el Comando Vente Venezuela .

"María Corina Machado es la líder, es la fuerza y la esperanza para recuperar la libertad de nuestro país. Fue la que ganó con un porcentaje muy alto en las primarias y luego fue inhabilitada. Ella dirige todo lo que está pasando con respecto a la oposición. Edmundo González dijo que María Corina Machado sería la vicepresidenta de la República de Venezuela", explicó Salazar.

La venezolana indicó que en Mendoza viven aproximadamente 4.000 venezolanos y muchos son profesionales.

"La mayoría de los que estamos en el exilio hemos salido de Venezuela por diferentes circunstancias, unos porque hemos sido perseguidos, otros por la situación economía o el trabajo, pero el éxodo tan grande, de unos 8 millones que estamos fuera del país, ha sido por el régimen", manifestó en diálogo con Canal 7.

Además, agregó: "Maduro es un dictador, es un mentiroso, un farsante y ya destruyó toda una nación. Su tiempo pasó y debe entregar el gobierno".

La mujer deseó que este viernes Venezuela reciba todo el apoyo internacional posible, con la participación de presidentes y cancilleres de todo el mundo.

"Llevo siete años en Mendoza, ha sido una travesía. Para cada uno de los venezolanos emigrar no es fácil. Soy ingeniero en Sistemas y he sido muy bien recibido en Argentina. Donde hay un argentino hay solidaridad, amor y comprensión, no hemos sentido xenofobia, hemos sentido apoyo y respaldo", expresó Alexander Pérez, quien también milita en el Comando Vente Venezuela.

El joven manifestó su mayor deseo que es volver a su país. "Es el sueño de todos los que hemos salido forzosamente, volver a reencontrarnos. El deseo de abrazar a mis padres es inmenso", expresó.

Sobre la persecución que viven quienes no están de acuerdo con el régimen de Maduro contó: "Evitamos hablar de política con nuestros familiares que están allá porque algún funcionario de gobierno puede pararlos y revisarles el teléfono. Tenemos miedo, pero tenemos fuerza y fe".

Este viernes será un día lleno de tensión para la comunidad venezolana. Se espera que Maduro jure un nuevo mandato, aunque habrá que ver cuál será la reacción de la oposición.