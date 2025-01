Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " En nombre del cambio climático, dos mujeres vandalizaron la tumba de Charles Darwin Dos ambientalistas, pertenecientes al movimiento Just Stop Oil, escribieron sobre la tumba de Charles Darwin el mensaje: "1.5 is dead” (1.5 está muerto). Con ayuda de una tiza naranja, el monumento ubicado sobre la Abadía de Westminster, Londres, fue otro objeto de atención por un reclamo sobre el cambio climático. El tema central de esta acción nace por el incumplimiento de los compromisos internacionales para reducir el aumento de la temperatura a 1.5 °C, lo que se traduce en una consecuencia severa para la el cambio climático. Si bien lograron su cometido, Alyson Lee, de 66 años, y Di Bligh, de 77, fueron detenidas por la policía por ocasionar daños criminales. Luego fueron trasladadas hacia una comisaría de Londres, donde quedaron bajo custodia. ¿Qué te parece? #JustStopOil #Darwin"

