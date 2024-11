image.png El misterioso "pez del juicio final" vuelve a aparecer en California Fuente: Foto: CNN / cortesía de Alison Laferriere/Institución Scripps de Oceanografía

La aparición de estos peces suele estar rodeada de mitos, especialmente en Japón, donde se les atribuye la capacidad de predecir terremotos. En 2011, antes del devastador tsunami en el país asiático, se reportaron numerosos avistamientos de peces remo. Sin embargo, estudios recientes, como el publicado en el “Bulletin of the Seismological Society of America”, concluyen que no existe evidencia científica que vincule directamente estos eventos con actividad sísmica.