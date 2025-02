El embajador de Argentina en Israel se reunió con Yarden Bibas: "Salió de un infierno y entró en otro peor". 

En medios nacionales, Wahnish aseguró: “Le dije a Yarden Bibas que es un modelo para todo el mundo, él nos enseña lo que es la fortaleza humana”. " No hay nada que justifique esta atrocidad. Yarden me dijo que siempre tuvo la esperanza de que sus hijos estén con vida ", resaltó el diplomático del gobierno argentino.

Además, Wahnish sostuvo que el argentino-israelí que estuvo secuestrado por Hamas le transmitió que se "sentía muy acompañado" por el país. "Yarden Bibas me dijo 'dame un abrazo y nada más'", agregó sobre ese encuentro.

Yarden Bibas despidió con profundo dolor a su esposa e hijos asesinados en Gaza

En una emotiva ceremonia, Yarden recordó a Shiri, Ariel y Kfir y relató cómo enfrentaron el ataque terrorista. “Te pregunté si debíamos ‘luchar o rendirnos’. Dijiste luchar, así que luché”.

Durante la mañana del miércoles 26 de febrero, miles de personas participaron del funeral multitudinario cerca del kibutz Nir Oz. Se reunieron a lo largo de la ruta del cotejo fúnebre para rendir homenaje a la familia Bibas, quienes se convirtieron en un símbolo de la tragedia israelí.

Embed No imaginábamos que el asesinato de la familia Bibas pudiera destrozarnos aún más el corazón. Pero escuchar el desgarrador adiós de Yarden Bibas a su esposa, Shiri, y a sus dos pequeños ángeles, Ariel y Kfir, hizo aún más profundo el dolor.



Con la voz entrecortada por el dolor y acompañado por su hermana Ofri, Bibas comenzó su emotivo discurso dirigiéndose a su esposa: “Shiri, te amo y siempre te amaré. Eres todo para mí. Eres la mejor esposa y madre que podría haber. Shiri, eres mi mejor amiga”, expresó Bibas.

Bibas, quien fue liberado el pasado 1 de febrero en un intercambio de prisioneros después de casi cuatro meses de cautiverio, lamentó no poder abrazar a sus seres queridos, en lo que describió como un dolor insoportable: “Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y me está rompiendo!”.

bibas, israel, hamás En una emotiva ceremonia, Yarden recordó a Shiri, Ariel y Kfir y relató cómo enfrentaron el ataque terrorista. Foto: NA

Con una kipá naranja en la cabeza, del mismo color que el cabello de su esposa e hijos, el padre suplicó: “Shiri, por favor, cuídame... Protégeme de las malas decisiones. Protégeme de las cosas dañinas y protégeme de mí mismo. Guárdame para que no me hunda en la oscuridad. Mishmish, ¡te amo!”.

Al dirigirse a su hijo mayor, Ariel, de 4 años, Bibas expresó una profunda sensación de culpa: “Ariel, espero que no estés enfadado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que pensé en ti todos los días, cada minuto”.

Kfir Bibas bebe israel argentino.jfif El padre de Ariel y Kfir y esposo de Shiri Bibas realizó el último adiós a sus seres queridos.

Para Kfir, el bebé de apenas 9 meses cuando fue secuestrado, Bibas recordó: “Poopik, Kfir, no pensé que nuestra familia pudiera ser más perfecta, y luego llegaste tú y la hiciste aún más perfecta. Lamento no haberte protegido mejor, pero necesito que sepas que te amo profundamente y te extraño terriblemente”.