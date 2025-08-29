Duro golpe judicial contra Donald Trump por los aranceles globales

Un tribunal de apelaciones declaró que los aranceles globales de Donald Trump son ilegales

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este viernes que la mayoría de los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump son ilegales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) , lo que representa un golpe significativo a su agenda comercial mientras permite que los aranceles permanezcan temporalmente vigentes en espera de una probable apelación ante la Corte Suprema .

Según informes de medios estadounidenses, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal de los Estados Unidos confirmó la decisión de un tribunal inferior de que Trump excedió su autoridad al imponer aranceles de gran alcance sobre casi todos los socios comerciales del país, pero suspendió la ejecución hasta octubre para dar tiempo a una revisión adicional. Los expertos legales anticipan ampliamente que el caso llegará a la Corte Suprema .

La decisión estratégica del Circuito Federal de retrasar la aplicación hasta octubre crea una vía clara para que la administración Trump busque la revisión de la Corte Suprema al tiempo que mantiene el apalancamiento de los aranceles en negociaciones comerciales en curso.

El desafío legal se centra en la cuestión constitucional fundamental de si el poder exclusivo del Congreso para regular el comercio y recaudar impuestos puede ser delegado de manera tan amplia al poder ejecutivo.

Durante los argumentos orales en la Corte Federal de Apelaciones el 31 de julio, los jueces expresaron un profundo escepticismo sobre lo que uno describió como el "alcance asombroso" de la autoridad reivindicada por Trump para imponer aranceles.

Dos categorías distintas de aranceles basados en la IEEPA enfrentan su invalidación bajo el fallo del Circuito Federal. Los "aranceles relacionados con el fentanilo" impuestos en febrero de 2025 incluyen tasas del 25% sobre bienes canadienses y mexicanos que no califican para las preferencias del USMCA, tasas del 10% sobre energía y potasa canadiense, y aranceles del 20% sobre productos chinos.

Estos se justificaron por la afirmación de Trump de que esas naciones no estaban abordando suficientemente los flujos ilegales de fentanilo a través de las fronteras estadounidenses.

La segunda categoría abarca los aranceles recíprocos del "Día de Liberación" de Trump, anunciados el 2 de abril de 2025, los cuales establecieron un arancel base del 10% para prácticamente todos los países, con tasas específicas por país que varían entre el 11% y el 50% para naciones con grandes déficits comerciales con Estados Unidos.

La decisión de la corte no afecta los aranceles impuestos bajo diferentes marcos legales, incluyendo los aranceles del 25% sobre automóviles, autopartes, acero y aluminio promulgados bajo las disposiciones de seguridad nacional de la Sección 232.