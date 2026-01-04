4 de enero de 2026
China le exigió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

El reclamo se realizó a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, se lee. Luego de ello, calificó el ataque como una “clara violación del derecho internacional”.

Luego de que se conociera la noticia, el gigante asiático manifestó su “grave preocupación” debido a que el gobierno de Donald Trump “se haya apoderado por la fuerza” del líder chavista y lo haya sacado del país.

China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país”, manifestó tras el ataque.

Además, denunció una “grave transgresión” de las leyes internacionales, una “vulneración de la soberanía venezolana” y una “amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”. A la par, insta a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, además de a “cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países”.

Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

Maduro enfrenta cargos federales por narcotráfico y terrorismo en una corte de Estados Unidos, de acuerdo con la Agencia NA. El mandatario fue extraído de Venezuela durante la madrugada del sábado, en medio de bombardeos estratégicos sobre Caracas, en una acción que sorprendió tanto a aliados como a opositores.

En detalle, la acusación formal contra el bolivariano enumera su presunta participación directa y de su entorno familiar en actividades criminales internacionales:

  • Imputaciones principales: cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
  • Vínculos criminales: autoridades alegan que el gobierno venezolano colaboró con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
  • Logística del narcotráfico: se estima que hasta 250 toneladas de cocaína fueron traficadas anualmente a través de Venezuela para 2020 bajo protección oficial.
  • Acusación ampliada: el documento judicial incluye cargos contra su esposa, Cilia Flores, imputada por sobornos y participación en la red de narcotráfico. Además, en el pliego se detalla que Flores habría aceptado sobornos desde 2007 para facilitar reuniones entre narcotraficantes y altos directivos antidrogas de Venezuela.

