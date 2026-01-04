China le exigió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

China le pidió a Estados Unidos que “ libere inmediatamente” a Nicolás Maduro y a su esposa , y que “desista de derrocar al gobierno de Venezuela”. El reclamo fue realizado a través de un comunicado que emitió este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, se lee. Luego de ello, calificó el ataque como una “clara violación del derecho internacional”.

Luego de que se conociera la noticia, el gigante asiático manifestó su “grave preocupación” debido a que el gobierno de Donald Trump “se haya apoderado por la fuerza” del líder chavista y lo haya sacado del país.

“China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país”, manifestó tras el ataque.

Además, denunció una “grave transgresión” de las leyes internacionales, una “vulneración de la soberanía venezolana” y una “amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”. A la par, insta a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, además de a “cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países”.

Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

Maduro enfrenta cargos federales por narcotráfico y terrorismo en una corte de Estados Unidos, de acuerdo con la Agencia NA. El mandatario fue extraído de Venezuela durante la madrugada del sábado, en medio de bombardeos estratégicos sobre Caracas, en una acción que sorprendió tanto a aliados como a opositores.

En detalle, la acusación formal contra el bolivariano enumera su presunta participación directa y de su entorno familiar en actividades criminales internacionales: