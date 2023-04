Brasil: Lula le pidió a Estados Unidos que deje de incentivar la guerra en Ucrania

Lula, al realizar declaraciones a la prensa en Pekín en las horas finales de su visita a China, sostuvo que no espera una reacción del gobierno estadounidense a sus dichos, al considerar que no hay motivos para ello.

"Cuando hablo con Estados Unidos no me preocupa lo que China piense de mi conversación con ellos. Estoy hablando de los intereses soberanos de mi país. Cuando vengo a hablar con China, no me preocupa lo que pensará Estados Unidos", advirtió.