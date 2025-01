Acuerdo Hamás-Israel: los detalles que faltan y la insólita disputa en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , dijo en la Casa Blanca que el acuerdo entre Israel y Hamas fue una de las negociaciones “más difíciles” de su larga carrera. Su sucesor, Donald Trump , dijo que el “épico” pacto jamás se habría alcanzado de no ser por su triunfo, y prometió garantizar que la Franja “nunca más se convierta en un refugio de terroristas”. Desde la oficina de Benjamin Netanyahu aclararon que el primer ministro habló por teléfono con ambos para agradecerles .

Ambos se atribuyeron de esa forma el logro diplomático –en el que también participaron Qatar y Egipto– que marcó una pausa en el sangriento conflicto de 15 meses que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas.

“Quienes han seguido las negociaciones pueden dar fe de que el camino hacia este acuerdo no ha sido fácil. Trabajé en política exterior durante décadas. Esta es una de las negociaciones más difíciles que he vivido, y llegué a este punto debido a la presión que Israel ejerció sobre Hamás, respaldado por Estados Unidos”, dijo Biden, al hablar flanqueado por la vicepresidenta, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Antony Blinken.

Joe Bidens vs Donald Trump.png Contrapunto entre Donald Trump y Joe Biden tras la firma del acuerdo entre Israel y Hamás

Biden dijo que el acuerdo es el “marco exacto” que propuso en mayo, y aunque reconoció que su equipo mantuvo contactos y coordinó con el equipo de Trump para hablar “con la misma voz”, le restó importancia al impacto que su elección tuvo en el alto al fuego. Trump, por su parte, dijo que el acuerdo se logró gracias a su “histórica victoria” en las elecciones de noviembre.

“Este es el marco exacto del acuerdo que propuse en mayo, exacto y logramos que el mundo lo apoyara. En segundo lugar, es el apoyo de Estados Unidos a Israel lo que les ayudó a debilitar gravemente a Hamas y a sus partidarios y a crear las condiciones para este acuerdo”, dijo Biden. “Y en tercer lugar, este acuerdo va a tener que ser implementado por el próximo equipo. Así que le dije a mi equipo que se coordinara estrechamente con el equipo entrante para asegurarse de que todos hablemos con la misma voz, porque eso es lo que hacen los presidentes norteamericanos”, afirmó.

Al final de su mensaje, una periodista le preguntó quién merecía los laureles por el acuerdo, si él o Trump. “¿Es una broma?”, respondió Biden, antes de irse.

Trump, que se adelantó a Biden al confirmar el acuerdo en una publicación en su red social, Truth Social, dijo que su administración continuará trabajando con Israel para garantizar que la Franja de Gaza “nunca más se convierta en un refugio seguro para terroristas”.

“Este acuerdo de alto el fuego ÉPICO solo podría haber sucedido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre, ya que le indicó al mundo entero que mi administración buscaría la paz y negociaría acuerdos para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y de nuestros aliados”, dijo Trump.

“Estoy encantado de que los rehenes estadounidenses e israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias y seres queridos”, apuntó.

“Restan los detalles finales”, dijo Benjamín Netanyahu

El líder israelí reafirmó su "compromiso" de liberar a todos los rehenes de “cualquier medio posible” y destacó que Trump adelantó que trabajará con Israel para "garantizar que Gaza nunca sea un refugio para el terrorismo”. Además, acordaron que se reunirán pronto en Washington, luego de la asunción del magnate del próximo lunes.

Benajamin Netanyahu - 381043

En cuanto al acuerdo, la oficina del primer ministro adelantó que Netanyahu no hablará en público hasta que no se terminen de definir los detalles y el pacto esté completamente cerrado.

En esa línea, agregaron que la letra chica sólo se dará a conocer “después de que se completen los detalles finales, en los que se está trabajando en este momento”. Está previsto que este jueves se lleve a cabo una votación dentro del Ejecutivo israelí para dar ‘luz verde’ al pacto.

Guerra en Gaza: tras el acuerdo, quiénes son los siete argentinos que aún permanecen secuestrados por Hamas

Israel y la organización palestina Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego este miércoles que comprende la región de Gaza, y constará de varias fases. Desde la primera, habrá una liberación gradual de decenas de rehenes, entre los cuales hay siete argentinos.

También podés leer: Hamás anunció que liberará a la familia argentina que continúa como rehén en Gaza

El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás realizó una incursión en el sur del territorio israelí, donde asesinó 1.200 personas y secuestró 250. Hoy día todavía quedan 33 vivos en manos de la organización palestina. El acuerdo alcanzado este miércoles contempla un intercambió entre los 33 rehenes y los 1.000 palestinos detenidos en territorio israelí.

En medio del conflicto que estalló ese día de octubre, 21 ciudadanos argentinos fueron secuestrados por Hamás. El número se fue achicando tras la liberación de algunos y la muerte de otros, resultando en un saldo de siete personas que continúan privadas de su libertad.

Shiri Silberman, Ariel Bibas y Kfir Bibas

Shiri Silberman fue secuestrada por Hamás mientras se encontraba con sus hijos Ariel (2) y Kfir (9 meses) en su vivienda, ubicada en el Kibutz Nir Oz, a escasos kilómetros de la frontera con Gaza.

En un video subido por los terroristas a redes sociales se pudo ver Silberman junto a los menores, mientras son rodeados por hombres encapuchados.

A fines de 2023, un comunicado de Hamas aseguró que Shiri, Ariel y Kfir habían muerto por un bombardeo israelí. Y luego apareció un video de Yarden, el papá, quebrado ante las cámaras responsabilizando a Netanyahu sobre lo ocurrido. La familia está convencida de que el hombre fue obligado por los terroristas a grabar ese mensaje.

Hamas Kfir.jfif

David y Ariel Cunio

David (33) fue capturado junto a sus hijas mellizas Yuli y Emma, de 3 años, así como también su esposa Sharon Aloni Cunio. Tanto sus hijas como su pareja fueron liberadas en noviembre en el marco de lo que fue el primer intercambio de rehenes por presos palestinos. Por su parte, Ariel (26) fue secuestrado a la par de su novia, Arbel Yehud (28).

"No se pueden imaginar ni lo que vivimos en ese momento, ni lo que vimos después de que salimos de los cuartos de seguridad de nuestras casas", había confesado Silvia Cunio, madre de ambos.

Cuino Israel Hamas.webp

Los terroristas no pudieron abrir el refugio en el que se protegieron con su esposo José Luis. "Mi marido, gracias a Dios, tuvo la fuerza para sostener el picaporte de la puerta las cuatro veces que intentaron abrir. Y lo mismo pasó con mi hijo Lucas. Pero los otros tres no tuvieron la misma suerte".

De David no supieron nada más. Como tampoco de Ariel a quien le perdieron todo rastro el mismo 7 de octubre a las 8:28 cuando les envió el último mensaje: "Entramos en una película de terror".

Se lo llevaron junto a su novia Arbel Yehul. "Desde ese momento, no supimos nada más". Entre el dolor y la incertidumbre por los que faltan, Silvia sólo desea "que haya paz, que se termine la guerra, que no lleva a nada; solo muertes, atrocidades y miseria".

Iair y Eitan Horn

Otros dos hermanos que estaban en Nir Hoz y que fueron secuestrados son los Horn. Como era un fin de semana festivo, Iair, el mayor que vivía en ese kibutz, había invitado a Eitan a pasar un par de días. Y por esa razón estaban juntos cuando fueron llevados por los terroristas de Hamas y aún hoy permanecen retenidos en la Franja de Gaza.

Itzik Horn, padre de Iair y Eitan había dicho en su momento: "A medida que van pasando los días, la situación se torna más difícil. La situación política en el país no presenta ningún tipo de viso de que se vaya a producir una negociación con un acuerdo para liberar a los rehenes. Seguimos manifestando todos los sábados a la noche".

horna israel gaza.webp

Itzik tenía una mirada crítica sobre cómo está llevando el tema de los rehenes el gobierno de Benjamin Netanyahu: "Si el gobierno hubiera hecho todo lo que haría falta para sacar a los rehenes, esta nota no se estaría llevando a cabo. Después de un año todavía los secuestrados siguen en manos de la organización terrorista y no podemos saber quién está con vida y quién no".

Itzik Horn no tiene noticias de sus hijos desde fines de 2023 cuando algunos rehenes liberados le comentaron que Iair y Eitan estaban con vida. Aun así, no pierde las esperanzas: "Si yo no mantendría la fe de que están con vida, estaría liquidado".

Fuente: con información de Ámbito y La Nación