Fútbol

Mundial 2026: Trump e Infantino confirmaron la fecha y sede del sorteo

Se conoció el día y lugar en el que se hará el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Será el puntapié oficial de un torneo histórico con 48 selecciones.

El Mundial 2026, cada vez más cerca

Por Sitio Andino Deportes

El sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ya tiene fecha y lugar confirmados: se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, según anunciaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Washington, protagonista simbólico del sorteo del Mundial 2026

Trump, acompañado por su vicepresidente James David Vance, destacó la magnitud del torneo: “Cada partido será como un Super Bowl, el evento más grande en la historia del deporte”.

El mandatario explicó que la elección de Washington no es casual: la capital estadounidense no albergará partidos, por lo que la ceremonia del sorteo será su manera de estar presente en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia del país.

Infantino, por su parte, subrayó: “Estamos uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”.

Preparativos y sedes confirmadas para la Copa Mundial de Fútbol de 2026

La FIFA instaló oficinas en Miami y en la Torre Trump de Nueva York para coordinar los preparativos de un Mundial sin precedentes: 104 partidos en 16 sedes de los tres países anfitriones.

  • En Estados Unidos, las ciudades confirmadas son Atlanta, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, San Francisco, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle.
  • En México, los partidos se jugarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
  • En Canadá, las sedes serán Toronto y Vancouver.

Entre México y Canadá recibirán 26 encuentros, mientras que el resto se disputará en territorio estadounidense.

Fechas clave del Mundial 2026

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que volverá a abrir un Mundial como en 1970 y 1986. Ese mismo día se jugará otro partido en Guadalajara.

La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio y al día siguiente comenzarán las instancias eliminatorias. La gran final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

