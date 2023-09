Yanina Latorre y Fede Bal se enfrentaron en redes: "Me inmolé por vos"

La chispa que encendió la mecha fue el furioso descargo de Carmen Barbieri en su programa, "Mañanísima", donde arremetió contra Latorre: "Me hartaste Latorre, ¿quién te crees que sos? ¿Pero quién es Latorre? ¿Se cree la dueña de la televisión mi amor? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo?". Y luego agregó: "Es una mujer que admiro y respeto la ex de mi hijo, cómo me voy a burlar de ella, estúpida. Sos estúpida, tarada", siguió la conductora, furiosa.