"¿Y dónde están las rubias?": así luce hoy Brittany Daniel, actriz que protagonizó a Megan Vandergeld

Y donde están las rubias1.jpg "¿Y dónde están las rubias?": Brittany Daniel como Megan Vandergeld

Pese a esto, ella tenía en claro lo que quería ser: actriz. Con su hermana, actuaron por primera vez al aparecer en los años 80 en la sitcom "The New Leave It to Beaver". A partir de sus destacados papeles en diferentes entregas, atrajo las miradas de las industrias cinematográficas más importantes.