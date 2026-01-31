31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
No va más

¿Y ahora? Revelan nuevos detalles sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Nuevos detalles sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani sorprendieron a todos. Enterate de lo que pasó en su relación y cómo sigue la historia.

¿Y ahora? Revelan nuevos detalles sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

¿Y ahora? Revelan nuevos detalles sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, sorprendiendo a sus fanáticos y al mundo del espectáculo. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Luciano Castro y Griselda Siciliani (2)
Luciano Castro y Griselda Siciliani ya no estarían juntos

Luciano Castro y Griselda Siciliani ya no estarían juntos

Qué se dijo sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Después de varias semanas envueltos en rumores sobre supuestas infidelidades de Luciano Castro, Noticias Argentinas informó que la relación con Griselda Siciliani habría llegado a su fin. Sin embargo, la periodista Paula Varela, en Intrusos, aclaró que la separación no se debió a esos escándalos, sino a la presión mediática que afectó a la pareja.

Lee además
Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez
Polémica

Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez
El romance que todos queríamos: Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo
Amor en la costa

El romance que todos queríamos: Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo

Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. La que tomó la decisión fue ella. No pudo con lo mediático, fue lo que más le molestó”, contó Varela. Según explicó, para Siciliani el problema no eran las infidelidades, sino toda la exposición y el escándalo que se generó alrededor de su vínculo: “Esto no es para mí, me corro. Se quieren un montón”.

A pesar de la ruptura, ambos optaron por mantener la amistad. “Ella le dijo a él: ‘No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tenerla mejor siempre’”, agregó la periodista.

En cuanto al proyecto inmobiliario que compartían en Mar de Cobo, Varela indicó que cada uno se quedará con lo suyo, sin inconvenientes, ya que no convivían. El distanciamiento físico también habría influido: la separación coincidió con el regreso de Siciliani a Buenos Aires mientras Castro permanecía en Mar del Plata por la temporada teatral.

Temas
Seguí leyendo

Murió la actriz Catherine O'Hara: el adiós a la inolvidable mamá de "Mi pobre angelito"

Wanda Nara y Maxi López a los gritos en MasterChef Celebrity: qué pasó en el estudio

Quiénes se llevaron las medallas y el delantal negro en MasterChef Celebrity

"Me tuvieron que atar": el impactante relato del chef Christian Petersen tras el episodio en el volcán Lanín

Gran Hermano Generación Dorada: quién es la figura de talla mundial que participaría del reality

Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo

Ian Lucas sacó los trapitos al sol y habló de su vínculo con Evangelina Anderson

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón en la última gala

LO QUE SE LEE AHORA
Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez
Polémica

Wanda Nara sorprendió con un anuncio de MasterChef Celebrity y un palito para la China Suárez

Las Más Leídas

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos
Los primeros reportes

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza