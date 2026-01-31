¿Y ahora? Revelan nuevos detalles sobre el vínculo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Por Sitio Andino MuchoShow







En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, sorprendiendo a sus fanáticos y al mundo del espectáculo. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Luciano Castro y Griselda Siciliani (2) Luciano Castro y Griselda Siciliani ya no estarían juntos Qué se dijo sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani Después de varias semanas envueltos en rumores sobre supuestas infidelidades de Luciano Castro, Noticias Argentinas informó que la relación con Griselda Siciliani habría llegado a su fin. Sin embargo, la periodista Paula Varela, en Intrusos, aclaró que la separación no se debió a esos escándalos, sino a la presión mediática que afectó a la pareja.

“Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados. La que tomó la decisión fue ella. No pudo con lo mediático, fue lo que más le molestó”, contó Varela. Según explicó, para Siciliani el problema no eran las infidelidades, sino toda la exposición y el escándalo que se generó alrededor de su vínculo: “Esto no es para mí, me corro. Se quieren un montón”.

A pesar de la ruptura, ambos optaron por mantener la amistad. “Ella le dijo a él: ‘No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tenerla mejor siempre’”, agregó la periodista.

En cuanto al proyecto inmobiliario que compartían en Mar de Cobo, Varela indicó que cada uno se quedará con lo suyo, sin inconvenientes, ya que no convivían. El distanciamiento físico también habría influido: la separación coincidió con el regreso de Siciliani a Buenos Aires mientras Castro permanecía en Mar del Plata por la temporada teatral.