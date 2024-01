Willem Dafoe tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Pascal, conocido por su papel en "The Last of Us", fue el encargado de destacar la importante trayectoria de Dafoe. En un discurso lleno de nostalgia y admiración, Pascal recordó el momento crucial en su infancia que marcó su deseo de convertirse en actor: "Vi 'Pelotón' en el cine con mi padre, y me hizo llorar tanto que mi padre me envió al baño. Esto era 1986, yo tenía como diez años y todavía quería ser un actor".