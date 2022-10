Wanda Nara y L-Gante llegaron de la mano a la presentación de su videoclip.

Televisión El look de Wanda Nara en Gran Hermano generó un particular elogio

Además, en el clip, se lo ve al músico acostado en una cama junto a la mediática, ambos con el cuerpo desnudo, mientras ella le acaricia el pecho.

“No importa la hora porque me prefieres”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, Y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases más picantes de El último romántico.

La foto que confirma el romance de L-Gante y Wanda Nara

Una foto que se viralizó días atrás los muestra los besos y despejó toda sospecha respecto al inicio de una relación que parecía ser falsa pero que cada día avanza un poquito más.

El beso tuvo lugar en un boliche de Quilmes, donde el cantante se presentó. Además de disfrutar de su música, la ex esposa de Mauro Icardi se mostró muy cariñosa con él. Fuente: La Nación y Ciudad Magazine