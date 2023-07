Wanda Nara con Verónica Lozano: una entrevista muy emotiva

Justo antes que Wanda Nara pasara a cobrar notoriedad en los medios por la creciente preocupación en torno a su salud , salió al aire un mano a mano con la periodista Vero Lozano, en su programa “cortá por Lozano”. Una charla en la que paseó por todos los temas: amor, trabajo, proyectos laborales y la maternidad. Si bien la entrevista se grabó hace varios días y fue previa a la internación que disparó la incertidumbre sobre su estado actual, no deja de reflejar las preocupaciones que ya transitaba la conductora de MasterChef .

"Un sueño que se me hizo realidad", dijo Vero, al comenzar la edición de su programa de esta tarde. Al mismo tiempo, no pasó desapercibida la delicada situación por la que está atravesando Wanda. Al saludarse, la empresaria confesó que nunca ha hecho terapia en su vida, porque "no tiene tiempo", y por eso confesó su miedo a sentarse en el Diván.