Wanda Nara sorprendió con su cambio de look.

Cómo sigue su relación con Mauro Icardi

Luego, los periodistas le preguntaron por su polémica visita a la casa en la que se aloja el jugador de fútbol: “Yo avisé, él no tenía que estar en ese momento en la casa, mucho menos filmarme, esperarme con una Go Pro. Yo estaba tranquila, había pactado con Kenny que me iba a peinar ahí, porque después iba a ir a un show al colegio de mis hijos muy cerca de la casa. Entonces era lo mismo verlo dos horas antes o después, cuando lo vi adentro no me molestó, es el padre de mis hijos y lo voy a ver toda mi vida. No se vio que le haya molestado mi presencia. Yo estaba muy mal y lo que me parece desleal, sabiendo que yo trabajo con mi imagen, es que él me haya subido en condiciones que yo estaba mal anímicamente. Presté mi casa de corazón, como haría con cualquier persona, como lo hago con mi ex Maxi López cada vez que él viene a la Argentina. Le ofrezco mi casa y se la presto. El préstamo era hasta el 25, después necesito la casa por motivos personales”.