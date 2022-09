Wanda Nara rompió el silencio tras su separación de Icardi

Como en sus posteos sobrevolaba una gran nostalgia por despedirse de la Argentina, aclaró que el motivo de su añoranza es que ya están llegando al final de las grabaciones del ciclo donde deben descubrir qué famoso está debajo del disfraz. “¿Te llevás bien con Karina La Princesita? Parece que no”, quiso saber otro usuario. Y no dudó en ponerle fin a los rumores de conflicto entre ambas: “La amo, tengo muy buena onda. La quiero mucho, jugamos, nos divertimos y la voy a extrañar mucho”.

En cuanto a sus planes después de finalizar con el compromiso laboral en nuestro país, reveló que tiene deseos de irse de viaje a Estados Unidos junto a sus cinco hijos. “Quiero conocer Los Ángeles cuando mis chicos tengan vacaciones y unos días por Nueva York”, detalló. Más tarde compartió una imagen con el horóscopo de su signo zodiacal, Sagitario, y nuevamente dejó entrever su vida sentimental con la sugerencia que le brindaron los astros: “Si no eres libre, mueres lentamente. Si alguien quiere tenerte cerca, lo mejor que puede hacer es darte tu espacio en todo momento; alguien intenta cortarte las alas no tiene nada que hacer contigo”.

Siempre activa en el mundo virtual, también utilizó la red social del pajarito para lanzar un inesperado comentario sobre la nueva temporada de Gran Hermano. “Necesito entrar, yo te la tiro @telefe”, comentó en un tuit que rápidamente se viralizó. Sorprendida, una usuaria le preguntó si le gustaría estar como invitada durante algunos programas o si se sumaría como participante en la casa más famosa del país desde el comienzo. “¡Quedarme a vivir!”, remató Wanda para despejar todas las dudas, dejando la puerta abierta a otro desafío.

La semana pasada había compartido en su cuenta de Instagram el comunicado sobre el fin de la relación con el padre de Francesca e Isabella. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación”, aseguró en el comienzo del posteo. “Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó.

El futbolista se mantenía en silencio hasta que el domingo difundió conversaciones privadas con la empresaria y escribió: “Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”. Hace casi un año, el pasado 16 de octubre, trascendió el affaire entre Icardi y la actriz Eugenia La China Suárez, y desde entonces la pareja estuvo inmersa en turbulencias y reconciliaciones. Algunas semanas atrás él la sorprendió en Miami, donde la rubia inauguró un local de su línea de cosmética y viajaron juntos a Turquía, donde el jugador de fútbol firmó contrato con el club Galatasaray.

En una de sus últimas publicaciones la empresaria mostró el look que usó para el programa de Telefe, y Mauro dijo presente en los comentarios con un elogio: “Linda”. En en ese mismo posteo, L-Gante tampoco perdió la oportunidad y le escribió: “Ah bueno esa enmascarada”, junto al emoji de un corazón y un fueguito. Y más tarde, agregó, en referencia a una de las imágenes: “Buena la de la patita arriba”.