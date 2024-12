Wanda Nara reveló la verdad sobre Mauro Icardi y La China Suárez en el programa de Susana

Embed "Si te vas a Argentina, no te llevas los nenes": Wanda cuenta lo que vivió con Mauro Icardi

Cómo Wanda enfrentó la infidelidad

Wanda detalló que encontró chats que involucraban incluso a sus hijos, lo que la llevó a buscar apoyo en terapia. “Me dolió el lugar que eligieron para estar: un hotel donde viví con mi familia. No iba a permitir que un periodista me expusiera como una tonta”, confesó. Además, reveló que no fue un simple encuentro casual, sino una relación sostenida.