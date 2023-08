Wanda Nara habló sobre su tratamiento

Al respecto, sus seguidores le preguntaron: “Wan, ¿es verdad lo que salen en las noticias de que Mauro te tiene amenazada?”. La rubia ironizó y se tomó con humor el episodio: "sí, sólo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida”, bromeó y agregó: “Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos”, mientras acompaña la respuesta con una foto romántico con el jugador.

La última vez que Wanda Nara habló públicamente sobre su salud, fue en una emotiva entrevista con Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias. Allí la empresaria relató cómo fue sorprendida por su diagnóstico médico, tras un análisis de rutina.

Wanda explicó, en aquella entrevista, su decisión de mantener su situación de salud en la esfera privada, confesando el temor a ser juzgada por la opinión pública. Asimismo comentó que, en el futuro, cuando se sienta más fuerte, estaría dispuesta a compartir detalles sobre su enfermedad./ Filo News