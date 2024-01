Video: Mónica Gutiérrez salía en vivo y por detrás apareció un hombre desnudo

Embed Una que no la está pasando nada mal es Mónica Gutiérrez pic.twitter.com/vcUVM1VvIX — fefe (@fedeebongiorno) January 24, 2024

La explicación de Mónica Gutiérrez tras el blooper

“La gente de Telefe me llamó para hacer un Zoom a las 9 y me pidieron que estuviera lista a las 9:30. Yo estaba leyendo en el cuarto, entonces me vestí, me maquillé, armé la locación con un trípode y Alejandro todavía estaba en la cama. No tuve tiempo de armarlo en otro lado y no me di cuenta de que él había quedado atrapado”, comentó Mónica Gutiérrez en diálogo con TN Show.

Más allá de la planificación, la periodista no se percató de que la cámara del celular enfocaba el baño: “Mi idea era que en el plano no se viera y le dije que no fuera a salir. Pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”.

