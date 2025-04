Video: el debut de Franco Colapinto como actor causó furor en las redes sociales

no dan pie con bola

no dan pie con bola Para el olvido: así les fue a Alpine y a los compañeros de Colapinto en Japón

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

“Me llevaron preso por primera vez… Maneje muy rápido en Monza me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia, no manejo nunca más“, escribió Colapinto en su cuenta de X, acompañado del video publicitario.