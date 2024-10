Una legendaria banda de rock vuelve a sacar temas nuevos tras 30 años de silencio

Queen, la legendaria banda de rock británica, podría sorprender a sus fanáticos con nuevas canciones tras más de 30 años sin lanzar material original. En una reciente entrevista en la revista “Uncut”, Roger Taylor, baterista de la banda, reveló que tanto él como Brian May han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de grabar nueva música junto a Adam Lambert, quien ha sido el vocalista de la banda en los últimos años. Aunque no hay decisiones firmes, Taylor afirmó: “Podemos seguir tocando y cantando, así que no veo por qué no”.