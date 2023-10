Una actriz de Cris Morena reveló la enfermedad que padece: "Puedo quedar parapléjica".

f1280x720-844_132519_5050.webp

La actriz de “Aliados” aseguró que este problema le imposibilita hacer actividades en su vida cotidiana. “No puedo hacer Yoga ni pilates, nada. El tema es que tengo dolor 24x7 y no logran quitarme el dolor. No sólo me imposibilita hacer deporte sino que me imposibilita a diario. El no poder hacer actividad física sería lo de menos porque sentir dolor todo el tiempo, eso es lo peor”, expresó.

Además, reveló que tampoco puede actuar y es por eso que no está trabajando. “Por eso hace tanto tiempo que no actúo. Pero bueno, vamos a seguir buscando, aunque sea, una solución para el dolor y tener la mejor vida que pueda. Yo sigo con esperanza de que me ayuden con el dolor y no pienso parar hasta acercarme a una solución”, sostuvo Morán.