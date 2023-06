Un vínculo especial une a la China Suárez con Nacho Viale

Por su parte, la China señaló su emoción ante este nuevo paso en su carrera: "Estoy realmente emocionada por lo que depara el futuro. Me siento honrada de formar parte de esta familia musical y estoy lista para explorar nuevas posibilidades y llevar mi música a un nivel completamente nuevo. ¡Prepárense para lo que viene! ¡Los sueños se hacen realidad!" , manifestó entusiasmada.

El romance pasado de la China Suárez y Nacho Viale

En el año 2010, la China Suárez y Nacho Viale comenzaron una relación sentimental. Viale, además, era el representante de la actriz, lo que generó un vínculo tanto profesional como personal.

Sin embargo, su romance llegó a su fin aproximadamente dos años después, cuando la China estaba a punto de cumplir 20 años. Aunque fueron considerados una pareja ideal, surgieron rumores de infidelidad por parte de la China en 2011, cuando se especuló que estaba frecuentando a Nicolás Cabré. Posteriormente, los actores confirmaron su relación en 2012 tras separarse de Viale.

La China Suárez y su incursión en la música

Desde hace tiempo, la China expresó su deseo de desarrollar su carrera como cantante. Desde sus comienzos, se vinculó al ámbito musical, participando en la banda sonora de la serie "Casi Ángeles" con el grupo musical Teen Angels, con el cual realizó giras en todo el mundo.

Aunque hasta ahora se ha centrado principalmente en su faceta como actriz en televisión y cine, demuestra su talento vocal al interpretar versiones de canciones icónicas como "Trátame suavemente" (éxito de Soda Stereo para la película "Abzurdah") y "You Know I'm No Good" de Amy Winehouse, para la película "El hilo rojo".

Con información de Parati.com