Tras la denuncia de violencia de género de Emily Ceco, se conoció otro episodio de ira de Santiago Martínez 

Johana Coleff, identificada en TikTok como @johhacoleff, reveló que tuvo una relación con Santiago en 2023. Al principio, todo parecía perfecto, pero rápidamente comenzaron a surgir actitudes preocupantes. En su relato, la joven mencionó que en la segunda cita ya había indicios de comportamiento agresivo por parte de él. Uno de los episodios que relató ocurrió de madrugada, cuando estaban dentro de un auto. "Le pedí que cerrara la puerta y me respondió de manera violenta: ‘¡Pará que a mí no me gusta que me apuren!’", contó. Este tipo de reacciones agresivas se repitieron constantemente durante el tiempo que salieron.

El episodio más alarmante ocurrió cuando Johana se negó a una situación íntima. "Me empezó a insultar de arriba a abajo, todas las barbaridades que se puedan imaginar", confesó. Cuando intentó pedir un auto desde su teléfono, Santiago se lo quitó violentamente y le exigió que lo escuchara. "Me preguntó por qué temblaba y cuando le dije que tenía miedo, respondió ‘¿miedo de qué? ¡Estúpi..., tenés 26 años!’”, continuó. “Esperé porque no quería irme sin mi celular y en un momento se largó a llorar y empezó a pedirme perdón por todas las cosas que me había dicho, que no sentía eso, que era mentira, que me quería y me devolvió el teléfono. Me quiso abrazar y lo abracé”, contó sobre el cambio de actitud que tuvo de forma repentina.