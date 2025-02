Love is Blind: Emily Ceco denunció a su esposo por violencia de género

El episodio de violencia se desató luego de que Emily asistiera a su despedida de soltera sorpresa, organizada por su familia. Fueron a ver SEX, el espectáculo de José María Muscari, y, en un principio, Santiago no mostró objeciones. “Me dijo: 'Estás divina, pasala lindo'”, aseguró la joven. Sin embargo, todo cambió cuando regresó a casa. “Lo abracé y me dijo: 'Andate, sos una pajera, una puta'” , contó angustiada.

Embed Emily de “Love is Blind Argentina” rompió el silencio en @bondi_liveok con Pepe y Fefe: “le pedía por favor a Santiago que me deje de pegar” pic.twitter.com/NPLeIdcTHk — emi (@eeemiliano) February 13, 2025

Violencia, encierro y una fuga desesperada

Emily contó que al llegar a casa, encontró a Santiago de malhumor porque había visto unos videos en TikTok donde se la ve a la joven participar en un momento de la performance de Sex. Él le reprochó que había ”chongos” bailando a su alrededor, la empezó a insultar y la situación de violencia escaló rápidamente.

Emily intentó irse de la casa, pero previamente le hizo una llamada a su madre. En ese momento Santiago le arrebató el teléfono e impidió que pidiera ayuda. “Cuando empecé a guardar mis cosas, me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda”, narró. Luego, según su testimonio, la inmovilizó sobre la cama y la ahorcó. “Tengo moretones de cómo me agarró. Me decía: 'Hace dos horas no llorabas cuando movías el orto en el escenario, llorá ahora'”, reveló.

Embed Emily victima de violencia de genero #LAM pic.twitter.com/UbrO5tVacM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 13, 2025

Emily logró escapar el domingo cuando Martínez salió a tirar la basura. Pidió ayuda a su hermana, quien le envió un auto para rescatarla. Finalmente, el martes radicó la denuncia y obtuvo una orden de restricción. “Tengo el botón antipánico y la perimetral, pero tengo miedo de que le haga algo a mis gatos”, expresó con temor.

El caso generó un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. La situación de Emily reavivó el debate sobre la violencia de género y la importancia de brindar apoyo a las víctimas. Mientras tanto, se espera que la justicia actúe con rapidez y firmeza en este caso que expone una realidad alarmante./Infobae.