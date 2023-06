Tráiler: la película de Sofia Coppola que dará que hablar

Este miércoles se publicó el tráiler oficial de Priscilla, la nueva película de Sofia Coppola , que está basada en las memorias de Priscilla Presley llamada "Elvis and Me" publicada en el año 1985.

Este film, que relata la biografía de la esposa de Elvis Presley, está protagonizado por Cailee Spaeny, como Priscilla; y por Jacob Elordi, como Elvis. Priscilla es la tercera colaboración de Sofia Coppola con el estudio A24, después de "On the Rocks" de 2020 y "The Bling Ring" de 2013.