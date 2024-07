Tomás Kirzner le pidió disculpas a Pepe Cibrián Campoy, pero su reacción no fue la esperada

Posteriormente, afirmó que “más allá de que esté descontextualizado o se edite en un momento”, el escenario “no importa”. “ Yo me estoy riendo mientras cuento algo terrible y eso es lo que se ve, que no fue mi intención ”, comentó frente a las cámaras.

Luego, explicó: "Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días: para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real ... No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar ”.

Por último, cerró: "Te pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, yo me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘Calle o Pepe’ que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos lo conocemos”.

Te puede interesar: Pepe Cibrián contra los streamers de "Olga": "Se ríen del horror de otros"

Durante una entrevista en "A la tarde" de América TV, Pepe Cibrián Campoy reveló que decidió no aceptar las disculpas: "No creo que haya sido una cosa muy casual el que hayan hecho esto, este programa no fue improvisado. Yo peleé toda mi vida por lo que sentí que tenía que pelear, he sido comprometido con mi trabajo, con la cultura, con los jóvenes..."

Después, comentó tajante: "... La intención fue lo que hicieron. Tocó lo más sensible de mi vida, no puedo aceptar las disculpas. Que se las dé a los abogados, a la ley, a las chicas de cinco años que arriesgan la vida para poder comer. Estos chicos transgredieron, yo no hablo por mí, hablo por esta chica, tampoco soy un héroe. Yo no tengo que disculpar a nadie. Yo hablo porque siento que sí aporto algo”. / La Voz