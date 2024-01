Tomás Holder, el héroe inesperado: le realizó RCP a una chica y le salvó una vida

El exconcursante de reality compartió la dramática situación en una entrevista con Desayuno Americano: "Me puse muy nervioso, porque tenía la vida de ella en mis manos" . Holder actuó rápidamente y aplicó RCP, dijo que lo hizo como un impulso, y al mismo tiempo destacó su preocupación por la falta de reacción de los demás presentes en el restaurante. "Me dio mucha lástima y bronca que la gente se quedara mirando. Es muy fuerte. Hay que reaccionar rápido, son milésimas de segundo", subrayó.

En una entrevista adicional, Holder compartió su experiencia y resaltó la importancia de actuar rápidamente en situaciones de emergencia: "Lo primero que se me ocurrió fue ayudar. Le bajó la presión, se desvaneció y, en un momento, no respiraba. Me asusté mucho, me agarró ansiedad. Le tomé el pulso en el cuello y no tenía aire. En un momento, me paralice".