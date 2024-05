Tini Stoessel habló sobre su salud mental en una entrevista con gabriel rolón









Después de cinco deslumbrantes presentaciones de su nuevo álbum "Un Mechón de Pelo", Tini Stoessel se sumergió en una conversación profunda sobre los altibajos de su carrera y su batalla personal contra la ansiedad y la depresión. En un giro inesperado, la artista reveló cómo la enfermedad de su padre, Alejandro Stoessel, la sumió en un oscuro abismo emocional.

"Me encontré en lugares oscuros, no sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no. Me daba vergüenza", confesó Tini, en una reveladora entrevista a través de la plataforma Flow con el psicólogo Gabriel Rolón. En medio de la vorágine de críticas y el peso de la fama, la joven se vio obligada a confrontar sus propios demonios mientras sonreía ante el público.

image.png Tini Stoessel habló sobre su salud mental en una entrevista con Gabriel Rolón La entrevista entre Tini Stoessel y Gabriel Rolón: “Nunca te faltó un plato de comida. ¿Cómo vas a estar mal?” La entrevista comenzó poniendo el foco en el último disco de Tini, “Un mechón de tu pelo”, en donde la artista manifiesta el duro proceso por el cual estaba pasando. “Este disco tiene todas las emociones de lo que sería un duelo. Por eso elegimos empezar a contar esta historia con ese shock tan grande que fue lo que le pasó a mi papá. Pensé que lo perdía porque nos lo avisaron. Nos dijeron que no había posibilidad de que él siguiese”, dijo.

En otro momento del diálogo con el psicoanalista, compartió su desconcierto al enfrentarse a emociones desconocidas como la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión. "No sabía lo que era la ansiedad ni los ataques de pánico, pero me estaban pasando", admitió. “Lo que mi cabeza me decía, lo que se había creído, era: ‘Fuiste a un colegio bilingüe. Nunca te faltó un plato de comida. ¿Cómo vas a estar mal? ¿Cómo te lo vas a permitir?".

image.png Tini Stoessel habló sobre su salud mental en una entrevista con Gabriel Rolón La cantante también reveló cómo las críticas sobre su cuerpo la llevaron a esconderse detrás de una imagen distorsionada de sí misma. "Me empecé a vestir grande, ponerme guantes, engordarme en las fotos. Yo ya lo había normalizado", confesó. Sin embargo, el proceso de salud mental implicó un viaje hacia la aceptación y el perdón, tanto hacia sí misma como hacia los demás. Y después me di cuenta de todo lo que me afectó. ¿Voy a estar toda la vida esperando la aceptación de todo el mundo? Voy a terminar infeliz toda la vida. En ese proceso dije: ‘Ya no me alcanza estar hablándolo con mis amigas y mi familia, con mi psicólogo y mi psiquiatra, necesito sacarlo para afuera’”, cerró./Infobae.