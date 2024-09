Tini Stoessel estalla en las redes tras los polémicos comentarios sobre su figura

"El look de Tini llamó mucho la atención" , inició su columna la periodista Gabriela Mandato al hablar sobre el nuevo video musical "We pray" , en el que se ve a la cantante luciendo un mini short y un corset . Sin embargo, la conversación en el programa televisivo rápidamente giró hacia comentarios sobre el cuerpo de Tini Stoessel .

El conductor del programa, Alejandro Pueblas , agregó: "Está flaquita igual, yo le daría un poquito más de comida", a lo que Mandato respondió: "Eso es lo que no quiere Tini -refiriéndose a los comentarios sobre su cuerpo-, ella muestra esto porque estuvo muy deprimida en los últimos tiempos, como todos sabemos".

A pesar de las aclaraciones de la periodista, Pueblas insistió: "Pero, debería comer un poquito más". Mandato continuó su análisis, explicando que Tini "comienza a recuperarse y muestra su cuerpo, la parte que todo el mundo le critica". Pueblas argumentó que su comentario no era una crítica, sino una preocupación por su delgadez.

La discusión siguió con Mandato recordando que "todo el mundo le había criticado el ombligo , pero no le importó absolutamente nada y se puso ese strapless ". Pueblas volvió a intervenir diciendo que, si bien la cantante tiene problemas con la delgadez, "está bien que uno diga…", antes de ser interrumpido por su colega, quien señaló que Tini es "delgada de por sí". Pueblas respondió: "Sí, pero no tanto".

Mandato concluyó que "ella es así y no le gusta que la critiquen por su delgadez", calificando su aparición en traje de baño como un "síntoma de recuperación".

El descargo de Tini Stoessel en redes sociales

Tras el debate en televisión, Tini Stoessel decidió hacer un descargo en sus redes sociales. "Después de bastante tiempo, salir al escenario en short quizás pueda parecer una tontería, pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo", escribió la cantante.

Tini también expresó su preocupación por cómo se opina libremente sobre los cuerpos ajenos, especialmente cuando se tiene un micrófono en mano. "Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo, le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días, pero al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos", concluyó, dirigiéndose a Alejandro Pueblas.