Thelma Fardin: ""Se escapó durante cuatro años"

Acompañada por sus abogados Martín Arias Duval en la Argentina, Carla Junqueira en Brasil y varias integrantes del colectivo Actrices Argentinas, Thelma habló con los medios. “Estoy con expectativa de que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos, Dhartés hizo mucho para no llegar hasta acá y esperamos que se siente jurisprudencia no solo por mi caso, sino por todos, en una Justicia que revictimiza. Después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, acá estamos y esperamos que la Justicia le de una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar”, disparó.

La actriz contó además que “el escrito dice que para él no sería sano declarar y que seria importante preservar su integridad psíquica”. “¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas?”, cuestionó y siguió: “Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento”.