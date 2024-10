Tendencia en redes: la producción muy subida de tono de Romina Malaspina 

En su última publicación, Malaspina compartió una serie de fotos en blanco y negro donde posó con un conjunto de lencería negra muy detallado. "Girls do it better" ("Las chicas lo hacen mejor") escribió en el pie de foto, dando un toque sugerente a las imágenes. El conjunto, que incluyó un portaligas y un chocker de cuero, le valió una catarata de likes y comentarios en apoyo a su audaz propuesta.