Sydney Sweeney brilla en Max con esta película que arrasó en el cine

Las críticas para lo nuevo de Max fueron muy variadas. "Es una versión lustrosa de 'Much Ado About Nothing', pero la fórmula de la comedia romántica de Will Gluck es más agradable por la forma descarada en que permite a sus dos prometedoras estrellas canalizar su antipatía", afirmó Variety.

Para The Guardian, "Sydney Sweeney y Glen Powell forman una pareja bonita, pero poco convincente, en una comedia romántica admirablemente reluciente, pero sin ningún encanto”.

Llegó a Max esta película que arrasó en el cine.

Max: reparto de la película “Con todos menos contigo”

Sydney Sweeney

Glen Powell

Alexandra Shipp

Michelle Hurd

Bryan Brown

Darren Barnet

Hadley Robinson

Dermot Mulroney

Rachel Griffiths

GaTa