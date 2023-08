Subastarán los "tesoros" de Freddie Mercury

El mobiliario permite respirar la atmósfera de Garden Lodge, que fuera la casa londinense de Mercury. El visitante puede ver una mesa de cocina antigua o un salón de jardín, e imaginarse las comidas y las fiestas de aquel entonces. Estos objetos muestran lo cuidadoso que era Mercury a la hora de recibir a sus huéspedes. Incluso hay notas en las que escribía cómo debía estar puesta la mesa y el lugar de los invitados.

También se puede admirar la magnífica rockola Wurlitzer de 1941 que el cantante compró para la cocina de su casa, con discos como "Hallelujah I Love Her So" de Ray Charles, "Rit It Up" de Little Richard o "Shake, Rattle and Roll" de Bill Haley.

Entre los bocetos de algunos éxitos de Queen destaca el de "Rapsodia Bohemia": quince páginas que revelan las diferentes ideas del músico para este tema que debía llamarse inicialmente "Mongolian Rhapsody".

Otra pieza excepcional es el piano Yamaha, comprado en 1975, con el que Mercury compuso casi todo a partir de "Una noche en la ópera", que está valuado entre 2,5 y 3,8 millones de dólares. El vestuario de Mercury también sale a la luz: sus blusas, zapatos, gafas, trajes con brillantina... incluso la camiseta de tirantes amarilla "Champion" que llevó en su último concierto, el 9 de agosto de 1986.

"Cada pieza es tan autobiográfica" y refleja "tantas y tantas facetas" de la personalidad del artista, que resulta increíble, explica Theis. Toda la colección es puesta en venta por Mary Austin, una de las amigas más cercanas del artista, que también fue su compañera. Parte de los beneficios de la subasta serán para fundaciones implicadas en la lucha contra el sida. /Télam