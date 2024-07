Stefi Roitman condujo el acto por los 30 años del atentado a la AMIA: ¿por qué la eligieron?

“Algunos lo saben y otros no, hoy 18 de julio es mi cumpleaños. Hoy cumplo 30 años”, expresó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. “El día de mi nacimiento estuvo marcado por el atentado a la AMIA y de alguna manera también forma parte de mi identidad. En estos 30 años vine a la mayoría de los actos", afirmó la esposa del cantante Ricky Montaner.

Posteriormente, agregó: "... En estos 30 años crecí, me eduqué, conseguí mis primeros trabajos, me equivoqué, me enamoré, me casé, viví días inolvidables, otros tristes, otros muy tristes, otros que no tuvieron nada especial, porque de eso se trata la vida cuando la podés vivir. 30 años es toda mi vida, esa vida que les arrebataron a esas 85 personas, esos sueños interrumpidos por el odio y por el terror". / NA e Infobae