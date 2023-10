Star+ se prepara para el estreno de una serie muy esperada

“ La nueva serie documental que muestra los aspectos menos conocidos de la vida de 6 de los DJs más destacados del mundo y que llegará con todos sus episodios el 25 de octubre al servicio de streaming en Latinoamérica. La vida de un DJ en el escenario es internacionalmente famosa, pero ¿qué sucede cuando no están frente a miles de personas que bailan con su música?”, señala la descripción.

62d3531caa499.jpg Hernán Cattáneo es una de las figuras de la nueva serie documental de Star+.

Armin Van Buuren: el DJ danés se embarca en un recorrido por su Leiden natal y relata su relación con la música y el rol que su padre tuvo en ese descubrimiento. También comparte sus vivencias desde Ibiza, donde cuenta sobre su experiencia al frente de su propio sello y su programa semanal de radio.

Carl Cox: el DJ británico pionero de la música electrónica traza las influencias de sus raíces caribeñas en su amor por la música, en una convulsionada Inglaterra de fines de la década del 60.

Nervo: las gemelas Liv y Nim Nervo rememoran su llegada a la escena londinense con apenas 19 años y cuentan cómo sus vivencias personales inspiran sus actuales composiciones. Con acceso al detrás de escena de su trabajo con cantantes como Paris Hilton o Natasha Bedingfield, muestran qué vivencias de su vida privada, como la maternidad o el duelo, inspiran sus actuales composiciones.

Afrojack: el DJ recuerda su infancia y juventud, y cómo el ritmo lo acompañó desde muy pequeño gracias su madre. Además, junto a David Guetta recuerdan cómo se conocieron y cuentan los entretelones de su trabajo compartido durante una década.

Richie Hawtin: con acceso al día a día del DJ, Richie Hawtin recorre su carrera de casi 40 años, abriendo las puertas de su estudio para contar cómo funcionan sus sets y cuál es su proceso creativo, mientras analiza su relación con la música desde pequeño al día de hoy. Además, muestra el detrás de escena de un show en Buenos Aires y los preparativos de un set back to back con el DJ español Héctor Oaks.

“Beplaying: la voz detrás del sonido” tendrá un preestreno de dos episodios en Star Channel el viernes 20 de octubre a las 11P.M. solo en Argentina. Luego, se emitirán dos episodios estreno cada viernes. A partir del miércoles 25 de octubre estará disponible con todos sus episodios en Star+.