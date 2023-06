Sorpresa mundial: Zendaya, en un trío amoroso (mirá el video)

Bajo la dirección de Luca Guadagnino, aclamado director de "Call Me By Your Name", "Challengers" muestra a Zendaya en el papel de una prodigiosa figura del tenis convertida en la entrenadora de tenis Tashi Duncan. Mike Faist, conocido por su participación en "West Side Story", y Josh O'Connor, quien interpreta al príncipe Carlos en "The Crown", completan el trío amoroso.