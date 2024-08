Sol Pérez y los límites para su esposo en "La isla de las tentaciones".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sol Perez (@lasobrideperez)

“El primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico”, dijo en broma y agregó: "Hablando en serio. Primero, no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”, sostuvo honestamente.