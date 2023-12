Sofia Coppola habló de "Priscilla": el film acerca del complejo romance entre Elvis Presley y Priscilla

En un diálogo con Richard Curtis en el BFI Southbank de Londres (el cine de repertorio líder en el Reino Unido y se especializa en temporadas de películas clásicas, independientes y de habla no inglesa), Coppola abordó las críticas sobre una escena donde Elvis actúa de manera violenta. "Realmente traté de no convertir a Elvis Presley en el villano... esa escena fue la más dura, traté de equilibrar la historia de amor con momentos emocionantes y oscuros" , explicó la cineasta.

El filme, que cuenta con los protagónicos de Cailee Spaeny como Priscilla Presley y Jacob Elordi como Elvis Presley , contiene una escena en particular en donde el rey del rock and roll trata a Priscilla de manera violenta luego de que ella descubriera una carta de amor de otra persona hacia el músico mostrando el lado más salvaje del personaje.

La película se basa en las memorias de Priscilla, 'Elvis and Me', escritas en 1986, y en las conversaciones entre Coppola y la ex esposa de Presley. La directora destacó la complejidad de la relación, marcada por la diferencia de edad y la dinámica de poder (él tenía 24 años y ella 14) . "Ella superó eso y tuvo la fuerza de irse y hacer su propia vida", añadió Coppola, subrayando la fortaleza de Priscilla.